Punti di vista diversi sulla stagione estiva. easyJet and Ryanair elaborano previsioni differenti per quello che sarà il trasporto aereo in Europa nei prossimi mesi.

Se da una parte i ceo di entrambi i vettori sperano in una crescita a partire da giugno, grazie all'aumento delle vaccinazioni e alla conseguente rimozione delle restrizioni attualmente in essere, Michael O'Leary si dimostra più ottimista del suo collega. Il ceo di Ryanair sostiene infatti, che la sua compagnia volerà ripristinando fino all'80% della sua capacità in essere al 2019.



La visione di easyJet

Più cauto Johan Lundgren che, riporta airlineweekly.com, sottolinea come l'85% della sua flotta di Airbus A320 sia pronta a tornare in volo, specificando, però, come il sentiment e il booking siano fortemente condizionati dalle notizie che arrivano ogni giorno in merito alla pandemia e che quindi, per fare previsioni concrete, bisognerà aspettare.



Gaia Guarino