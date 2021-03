Arriva TripSet, la nuova app di Airbus per viaggiare in sicurezza ai tempi del Covid

Airbus lancia TripSet. La app, disponibile sia per iOs sia per Android, fornisce informazioni relative ai voli e a tutto ciò che possa aiutare i passeggeri non soltanto a ritrovare la giusta fiducia nel partire ma anche a semplificare le procedure.

Tramite TripSet, infatti, si possono agevolmente conoscere le restrizioni in atto in una particolare località, i requisiti sanitari e anche tutti gli altri dettagli sulle condizioni di viaggio.



Il funzionamento, come riporta travelmole.com, è molto semplice. Una volta acquistato il proprio biglietto aereo, la app comunica immediatamente tutto ciò che possa essere rilevante per il passeggero dalla partenza all'arrivo a destinazione.



Gaia Guarino