di Lino Vuotto

Inizia a prendere forma lo scacchiere della programmazione estiva in Italia e la prima sensazione è che l’attenzione nei confronti della Penisola sia altissima. Un gioco per ora in gran parte dominato dalle low cost, in attesa di vedere i grandi gruppi europei come intenderanno muoversi.

E se le direttrici maggiormente gettonate sono sull’asse Nord-Sud della Penisola, appare anche chiaro che nessuno può permettersi di restare fuori dalla partita della Sardegna, grande osservata speciale dell’estate in avvicinamento. Non a caso l’isola sarà anche al centro della prossima puntata di TTG Newsroom, dal titolo ‘Sardegna, la grande scommessa’, che si terrà sui canali Youtube e Facebook di TTG Italia mercoledì prossimo 31 marzo alle 14.



Volotea

Tornando alle compagnie, gli annunci degli ultimi giorni hanno messo inevidenza questa volontà di tenere un presidio sull’isola. Volotea ha aperto le danze con l’apertura di una propria base su Olbia, in concorrenza con easyJet: verrà posizionato un aeromobile durante la stagione estiva e con il quale la compagnia raggiungerà quota 19 collegamenti, 15 dei quali domestici.



easyJet

Pronta la risposta proprio di easyJet che ha deciso di raddoppiare i collegamenti domestici dal Costa Smeralda salendo a quota 8; contando poi anche i voli internazionali si arriverebbe a 23 rotte in totale.



Wizz Air e Ryanair

Nelle stesse ore è poi arrivato l’annuncio di Wizz Air, che attiverà su Olbia 4 collegamenti nazionali da Milano Malpensa, Bologna, Verona e Treviso. Per quanto riguarda infine Ryanair, la presenza sull’isola sarà confermata e potenziata, ha assicurato il ceo Eddie Wilson nel corso della conferenza stampa sull’operativo dalla base di Milano Bergamo. Ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore.