La previsione Iata: 2021 ancora difficile per il trasporto aereo

Ancora un 2021 difficile per le compagnie aeree, almeno secondo l'analisi condotta da Iata. I bilanci infatti si prevedono in negativo almeno per un altro anno e a supportare questa ipotesi sono i numeri sulle prenotazioni estive, a febbraio 2021 a -80% rispetto al febbraio 2019.

Si parla di una perdita globale del trasporto aereo compresa tra i 75 e i 95 miliardi di dollari, con un leggero miglioramento nella seconda metà dell'anno.



Le restrizioni imposte da molti Governi fanno dunque pensare a un 2021 più complicato di quanto si sperasse, motivo per cui diventano fondamentali i supporti finanziari statali.



Come riporta travelmole.com, cresce l'interesse per il Travel Pass, la app per gestione delle informazioni sanitarie, già adottata da vettori come Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways e Singapore Airlines.



Gaia Guarino