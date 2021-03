Volotea apre a Olbia la sua nuova base per l’estate

Una nuova base estiva ad Olbia per Volotea, che dal prossimo 4 giugno posizionerà presso l’aeroporto della Costa Smeralda un Airbus A319 configurato con 156 posti e lancia 2 nuove rotte in partenza dallo scalo verso Catania e Cuneo.

Volotea collega Olbia con 19 destinazioni, 15 domestiche (Ancona, Bari, Bologna, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Cuneo e Catania) e 4 internazionali (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Strasburgo).



“È un evento importantissimo per il nostro scalo, soprattutto nel momento più difficile nella storia del trasporto aereo e del turismo – dice Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar S.p.A. – È un segnale che ci fa guardare al futuro con più ottimismo e rappresenta una grande opportunità di sviluppo non solo per l’aeroporto, ma anche per tutto il territorio”.



Il vettore per l’estate punta a rafforzare la sua presenza in Italia con una particolare attenzione all’offerta domestica e vuole incrementare il volume di passeggeri in viaggio verso Olbia, con la messa a disposizione di oltre 500.000 posti in vendita.



“La Sardegna si riconferma una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo – dice Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Con l’apertura della nuova base, che si aggiunge a quella di Cagliari inaugurata un paio di anni fa, oltre a consolidare il volume di rotte disponibili per i mesi più caldi, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, offrendo orari di volo ancora più comodi per un’esperienza di volo sempre confortevole”.