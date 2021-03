Kenya Airways riapre i voli internazionali con Parigi: il diretto da Roma dal 7 giugno

Ripartono i collegamenti internazionali verso il Kenya. Kenya Airways ha infatti deciso di riprendere i voli che erano stati sospesi a fine gennaio con il rafforzamento delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia.

A ripartire per primo sarà, da oggi, il volo per Parigi. La rotta verrà ripresa con un volo a settimana fra la base di Nairobi-Jomo Kenyatta e l'aeroporto di Parigi-CDG.



Ma anche l’Italia ha una data per la riapertura del collegamento.



Dal prossimo 7 giugno, infatti, Kenya Aiways volerà verso Nairobi due volte a settimana, lunedì e giovedì, con partenza dall’aeroporto di Fiumicino. La rotta sarà operata con Boeing 787-8 Dreamliner.