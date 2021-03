British Airways: primi test per il caricamento online dei test Covid dei passeggeri

Anche British Airways inizia la sperimentazione di quello che potrebbe essere definito come un ‘passaporto digitale’ fai da te. I primi test della compagnia aerea britannica verranno effettuati sui voli da e per l’India.

Attraverso il sito del vettore i passeggeri potranno infatti caricare la documentazione necessaria che attesti la propria negatività effettuando le ultime procedure online prima della partenza. Tre giorni prima della partenza verrà inviata loro una email con un link diretto all’area ‘Manage my booking’ dove troveranno le indicazioni sulle procedure da seguire.



Entro sei ore dal caricamento dei documenti la compagnia darà il via libera o meno consentendo così di passare alla fase di check in online ed evitare ulteriori code in aeroporto.