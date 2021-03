Alitalia, estesi fino al 28 ottobre i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna

Estesi fino al 28 ottobre i voli in continuità territoriale da Roma e Milano verso la Sardegna di Alitalia. Fino al prossimo autunno la compagnia aerea garantirà collegamenti giornalieri su tutte le sei rotte dai tre aeroporti sardi: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano Linate, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano Linate, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano Linate.

Sulla rotta Cagliari-Roma si passerà dagli attuali 8 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 10 servizi giornalieri nel mese di giugno, a 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 12 nel mese di ottobre. Sulla Cagliari-Milano il numero delle frequenze crescerà dagli attuali 6 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 8 servizi giornalieri nel mese di giugno, 16 voli al giorno nei mesi di luglio e agosto, 14 a settembre e 8 nel mese di ottobre.



Sulla tratta Alghero-Roma, l’offerta di servizi aerei crescerà dagli attuali 4 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 6 servizi giornalieri a luglio, agosto e settembre; a ottobre saranno operativi 4 voli giornalieri. Sulla Alghero-Milano si passerà dagli attuali 2 voli al giorno (fra andate e ritorni) a 4 voli giornalieri a giugno, 6 a luglio e ad agosto; nei mesi di settembre e ottobre saranno attivi su questa rotta 4 servizi giornalieri.



Fra Olbia e Roma il numero dei voli sarà incrementato dagli attuali 4 servizi giornalieri (fra andate e ritorni) a 8 voli al giorno a luglio, 10 ad agosto e 6 a settembre; a ottobre saranno operativi 4 servizi giornalieri. Sulla rotta Olbia-Milano, Alitalia ha previsto un aumento dei voli giornalieri dagli attuali 4 (fa andate e ritorni) a 6 servizi al giorno nel mese di giugno, 10 a luglio,12 ad agosto; a settembre saranno garantiti 8 voli quotidiani e a ottobre 4.



Le tariffe

Per quanto riguarda il regime tariffario, fino al 14 giugno 2021 sarà in vigore un’unica tariffa per i voli diretti, sia per residenti sia per non residenti in Sardegna. Dal 15 giugno al 15 settembre saranno invece disponibili due diversi schemi tariffari, uno per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola. Dal 16 settembre al 28 ottobre, tornerà valida la tariffa unica sui voli diretti.



Nel prezzo del biglietto è compreso il trasporto di 3 bagagli, due in cabina - un bagaglio con un peso fino a 8 Kg ed una piccola borsa - ed un bagaglio grande da stiva con un peso fino a 23 kg. Inoltre, la scelta del posto a bordo è gratuita.