Blue Air in Romania, voli giornalieri per Bucarest nella summer

Partiranno il 28 marzo i voli diretti Blue Air da Milano Linate alal volta della Romania. Due le destinazioni: la capitale Bucarest e Cluj-Napoca, in Transilvania.

“Le nuove operazioni a Linate – spiega Krassimir Tanev, chief commercial officer di Blue Air - sono coerenti con la strategia di Blue Air e consolidano il nostro impegno a fornire la migliore esperienza di compagnia aerea ultra low-cost a vantaggio dei nostri clienti, che ora possono avere opzioni di viaggio migliori a prezzi ancora più convenienti".



"Nuove opportunità di mercato"

Il vettore offrirà cinque voli alla settimana per la capitale romena dal 28 marzo al 30 aprile 2021 e il volo diventerà giornaliero dal 1 maggio al 30 ottobre. Per Cluj-Napoca, invece, i collegamenti saranno due la settimana dal 1 giugno al 30 ottobre 2021.



“L'atterraggio di questi nuovi voli a Linate - afferma Andrea Tucci, VP aviation business development negli aeroporti Sea di Milano - rappresenta un importante miglioramento della connettività del City Airport e crea ulteriori opportunità di mercato a vantaggio di tutti i passeggeri, operatori economici e comunità residenti a Milano ed in Lombardia”.