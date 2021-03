Una sfilata di Pierre Balmain negli hangar di Air France: il video

Trasporto aereo e haute couture si sono uniti per una sfilata di moda virtuale firmata Pierre Balmain. Durante la Fashion Week parigina lo stilista francese ha presentato il video della sua nuova collezione autunno/inverno 2021-2022, girato negli hangar di Air France Industries all'aeroporto Charles de Gaulle.



Le modelle hanno sfilato sopra e sotto l'ala di un Boeing 777-300, attorno a un A350 e anche davanti all'imponente infrastruttura di Air France per la manutenzione, il tutto in linea con le più severe norme di sicurezza. Le scene si susseguono ispirando, nello spettatore, una forte voglia di viaggiare. In qualità di ambasciatrice dell'arte dei viaggi in stile francese, la compagnia aerea, sin dai suoi inizi ha apprezzato e utilizzato le più rinomate case di moda francesi, e ora ha trovato un modo particolarmente originale per aprire le sue porte alla fashion house Balmain per mostrare le sue nuove creazioni in tutto il mondo. S. P.