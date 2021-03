Wizz Air lancia il volo estivo Genova-Tirana

Debutterà il 1° giugno il nuovo volo Genova-Tirana di Wizz Air. La compagnia aerea continua a investire sulla Penisola e approda nello scalo ligure con un collegamento, che sarà operato due volte a settimana (il martedì e il sabato).

Il Genova-Tirana resterà attivo per l’intera stagione estiva.



“Siamo estremamente felici di poter annunciare l’arrivo a Genova di Wizz Air - commenta in una nota Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Il collegamento consentirà di volare tra Genova e Tirana ai tanti cittadini albanesi residenti nel Nord Ovest, ma anche alle aziende con interessi nel paese balcanico e ai turisti che sempre di più visitano l’Albania per il suo mare e per le sue bellezze storiche e naturalistiche. Speriamo che questo sia il primo passo di una lunga e proficua collaborazione che in un prossimo futuro possa portare nuove rotte Wizz Air nel nostro scalo”.



I biglietti per la rotta sono già in vendita. È possibile prenotarli via agenzia, online sul sito del vettore o via app.