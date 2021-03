Con l’ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, arriva il via libera alla sperimentazione dei voli ‘Covid tested’ da Malpensa verso gli Stati Uniti.

L’ordinanza, precisa Sea in una nota, prevede che tutti i passeggeri in partenza sulla tratta Milano-New York e viceversa presentino, all’atto dell’imbarco, una certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (Rt Prc) o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti il volo.



In particolare, i passeggeri in arrivo nello scalo lombardo, avranno la possibilità di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario, previsto per coloro che arrivano dagli Stati Uniti, effettuando un test antigenico (Radt) in aeroporto.



Un passo per la ripartenza

L’esito positivo della sperimentazione permetterà di adottare il protocollo anche nella stagione estiva, favorendo gli spostamenti tra Italia e Stati Uniti. “Il risultato è stato frutto di un impegno congiunto con i Ministeri della Salute e dei Trasporti assieme alla Regione Lombardia - spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea - che ringraziamo per il lavoro di questi mesi. Milano New-York è la destinazione intercontinentale con maggior numero di frequenze e di passeggeri. Ci auguriamo che questa sperimentazione sia il primo passo per un allargamento delle destinazioni Covid-Tested che riteniamo fondamentali per sostenere il traffico in questo periodo ancora molto difficile della pandemia”.



A bordo degli aerei sarà inoltre richiesto ai passeggeri l’uso della mascherina chirurgica per l’intera durata del volo.