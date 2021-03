Si chiamerà Pragusa, una fusione tra Praga e Ragusa, quest’ultimo il vecchio nome della città di Dubrovnik. E proprio da Praga e Dubrovnik la nuova compagnia aerea inizierà la propria avventura. Lanciandosi addirittura direttamente nel mercato del lungo raggio.

Nuova startup in arrivo nel trasporto aereo in questo 2021 che si sta rivelando molto ricco dal punto di vista delle new entry, pronte a sfruttare la ripartenza. E quella di Pragusa si annuncia come un’avventura molto interessante in quanto si propone di andare a coprire quello che viene considerato un gap, avviando voli long haul con una configurazione esclusivamente premium economy.



Il piano

Per farlo la società, che avrà un certificato di volo Ue basato in Croazia, ha in programma di ordinare 4 A350, che dovrebbero arrivare in consegna intorno al 2024. Ma per vedere in volo la nuova compagnia probabilmente basterà attendere qualche mese, visto che sta trattando un numero uguale di aerei da utilizzare con la formula del wet lease.



Per quanto riguarda le destinazione che saranno collegate con i due aeroporti nel piano sono previste New York, Tokyo, Pechino, Los Angeles, Singapore, Johannesburg, Chengdu e Kuala Lumpur.