Lufthansa e Deutsche Bahn aumentano le connessioni via treno da Francoforte

Sempre meno voli domestici in Germania e al loro posto connessioni ultraveloci via treno? Sembra essere questo l’obiettivo a cui sta lavorando Lufthansa in collaborazione con Deutsche Bahn.

Attualmente l’iniziativa congiunta denominata Lufthansa Express Rail raggiunge 17 città tedesche dall’hub di Francoforte con una forma di feederaggio volta anche a ridurre le emissioni e venire incontro alle politiche del Governo, sempre più orientato alla sostenibilità. Quest’anno però ci sarà un ulteriore doppio passo in avanti; all’elenco delle rotte se ne aggiungeranno altre cinque: Amburgo e Monaco in prima battuta e, dalla fine dell’anno, Berlino, Brema e Münster.



In aggiunta, sempre dal mese di dicembre, entreranno in servizio i treni ‘Sprinter’ destinati ad accorciare ulteriormente i tempi di connessione. Verranno inoltre potenziati tutti i servizi legati ai passaggi prioritari, al servizio di bordo e ai bagagli.