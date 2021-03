Noleggiare sempre più ‘green’: in flotta anche i veicoli full electric e ibridi

Continua l’impegno di Noleggiare sul fronte della mobilità sostenibile. La società di autonoleggio ha infatti inserito nella flotta aziendale nuovi veicoli full electric, plug-in e full hybrid, per rispondere alle esigenze dei clienti più sensibili alle tematiche ambientali.

“L’eco-sostenibilità non è più un tema rilevante solo per i turisti stranieri – afferma in una nota Franco Tomasi, amministratore delegato di Noleggiare - riceviamo sempre più richieste di veicoli sostenibili anche da parte dei viaggiatori italiani, sia leisure che business. La nostra società ha da sempre un animo green e, dunque, l’arricchimento della flotta aziendale in questo senso è stato parte di un percorso cominciato già anni fa”.



Le altre novità

Noleggiare ha poi migliorato il processo di web check-in che consente all’utente di velocizzare il ritiro al banco del veicolo prenotato. Questa procedura, già attiva in epoca pre-Covid, è stata ulteriormente potenziata, così da poter rispondere, nel modo migliore, alle misure di distanziamento in vigore.



Oltre all’inserimento di veicoli green, la flotta di Noleggiare ha poi registrato un aumento di disponibilità di van e furgoni. “La domanda di noleggio a breve termine di veicoli commerciali, nonostante il periodo storico, da luglio dell’anno scorso ha registrato una ripresa e, dunque, abbiamo deciso di ampliare in modo consistente la flotta di furgoni. Senza dubbio questo segmento ha un’importanza strategica per la nostra società, a maggior ragione in un periodo storico segnato da incertezza, sia a livello economico che in ambito business”.