Dovrebbe debuttare nel mese di aprile il primo treno Covid free da Roma a Milano. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Fs Gianfranco Battisti, che ha l’intenzione di mutuare il modello dei voli in sicurezza lanciato da alcune compagnie.

"I primi di aprile realizzeremo un treno covid free che inizialmente andrà tra Roma e Milano. Faremo i test prima di salire a bordo a personale e passeggeri" ha detto Battisti. L’intenzione è quella di implementare questa soluzione nei mesi successivi, in particolare verso destinazioni turistiche come Firenze e Venezia.



Un hub per i vaccini

Accanto al tremo Covid free, Battisti ha anche annunciato la nascita di un hub vaccinale alla stazione Termini: la struttura, allestita in un’area del Gruppo FS Italiane in piazza dei Cinquecento, è dotata di 21 postazioni vaccinali, di cui due dedicate alle persone con disabilità. A pieno regime sono previste 1.500 vaccinazioni al giorno.



Fs ha anche approntato un treno sanitario nato dalla collaborazione fra il Gruppo FS Italiane, il Dipartimento della Protezione Civile e l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. Il convoglio è dotato di personale sanitario dedicato su carrozze equipaggiate con specifiche attrezzature mediche e potrà essere messo a disposizione per la gestione di emergenze nazionali o internazionali.



Il treno può avere la funzione di trasporto pazienti verso altre zone d’Italia o all’estero per alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere, oltre a rappresentare un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, in caso di utilizzo come Posto Medico Avanzato.