Il mondo dei trasporti si ferma dalle ore 21 di domenica alle 21 di lunedì.

Lo sciopero nazionale di lunedì 8 marzo indetto da alcune sigle sindacali potrà coinvolgere anche il servizio ferroviario lombardo e i lavoratori del gruppo Atm. Tra le rivendicazioni la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la proroga della moratoria per i licenziamenti.



I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni. Domenica 7 marzo, prima dell’inizio dello sciopero, viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21 che arrivano a destinazione finale entro le ore 22 mentre lunedì 8 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.



Per quanto riguarda Atm, come riportato dal Corriere della Sera l’agitazione del personale delle linee di superficie è consentita dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale della metropolitana è permessa dalle 18 al termine del servizio.



Disagi negli spostamenti anche nel resto d'Italia. A Roma, come riportato da Roma Today, autobus, metro, tram e treni a rischio lunedì 8 marzo. Il sindacato Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac e per tutta la giornata saranno a rischio stop bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo scioperò riguarderà anche i lavoratori di Roma Tpl.

Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio diurno, saranno a rischio i mezzi pubblici. Le corse iniziate prima dell'inizio dello sciopero saranno terminate.

Proteste anche in Cotral. L'organizzazione sindacale Cobas ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8,30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.