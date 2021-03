Volotea investe su Venezia: al Marco Polo i primi A320 del vettore in Europa

Arriveranno a Venezia nelle prossime settimane i nuovi A320 da 180 posti di Volotea, i primi velivoli europei di questo tipo della compagnia in Europa. Grazie alle nuove macchine il vettore incrementerà del 15% per ogni volo la propria capacità di trasporto passeggeri al Marco Polo.

Imprimendo un’accelerazione al rinnovo della flotta, Volotea diventerà a breve totalmente Airbus eliminando gradualmente i Boeing 717 e aggiungendo dai 15 ai 19 velivoli A320.

La compagnia, che ne ha già 15, potrà introdurne altri 4 in funzione della domanda estiva last minute.



Il rafforzamento di un legame

“I nuovi aeromobili - dichiara Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea (nella foto) - sigillano un ulteriore rafforzamento tra Volotea, Venezia e tutto il Veneto. Nel 2012 Venezia è stata la base che ha tenuto a battesimo il nostro primo volo e, idealmente, vogliamo omaggiarla, basando proprio presso lo scalo veneto i nostri primi A320 in Europa”.



Intanto è di poche settimane fa l’annuncio dell’avvio di una nuova rotta da Venezia a Minorca; nei periodi di maggiore traffico il vettore baserà al Marco Polo un minimo di tre aerei, superando del 9% il volume di posti in vendita durante l’estate 2019.