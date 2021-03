La Sardegna firma con Alitalia la proroga degli accordi sulla continuità territoriale

La Regione Sardegna ha firmato la proroga dei contratti con Alitalia che, come scrive hotelmag.com prevede la vendita online dei voli aerei da e per la Sardegna in regime di continuità territoriale sino al 28 ottobre 2021.

“Nonostante il ridimensionamento prospettato del nuovo asset di Alitalia – ha affermato Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna -, è possibile garantire ai sardi e ai viaggiatori il diritto alla mobilità con frequenze conformi alle necessità, anche a salvaguardia dell’imminente stagione turistica. Il nostro impegno è orientato a dare definitiva attuazione a un adeguato sistema di continuità territoriale aerea”.



Per l’assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, “la firma della proroga, resa possibile grazie anche allo stanziamento di 25 milioni di euro previsti nella legge Finanziaria appena approvata, era necessaria per dare certezze e per tutelare l’industria turistica, che rappresenta una delle principali componenti dell’economia nell’Isola”.