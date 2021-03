Lo scorso anno ha gestito solo il 31% della sua capacità, negli ultimi mesi è salita intorno al 50% e ora si prepara a un balzo in avanti, confidando nella ripresa estiva.

Lufthansa è pronta per la ripartenza, Covid permettendo: “Con l’aumento della domanda - ha spiegato l’amministratore delegato Carsten Spohr nel corso della conference call di oggi - potremo arrivare a offrire di nuovo fino al 70% della nostra capacità pre-crisi a breve termine”.



Un forte segnale di speranza per tutto il comparto anche se Spohr non prevede un ritorno al 90% dell’offerta, rispetto ai livelli pre-pandemia, fino al 2025. Intanto, però, il gruppo stima di ritornare ad avere flussi di cassa operativi positivi già con il superamento del 50% dell’offerta. Superamento che potrà avvenire grazie all'accelerazione delle campagne vaccinali e a un accordo internazionale sul passaporto di immunità, che secondo Spohr dovrebbe arrivare a sostituire del tutto test e quarantene.