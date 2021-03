Da British Airways test rapidi scontati per i passeggeri

British Airways offre ai suoi clienti l’opportunità di ordinare con lo sconto kit per i test antigenici rapidi per il Covid-19. I kit provengono da Qured, il fornitore approvato dal governo britannico, e sono offerti da British Airways a 33 sterline.

“Mentre guardiamo avanti e ci prepariamo per un ritorno al viaggio in sicurezza – spiega il ceo di British Airways, Sean Doyle – rimaniamo concentrati sulla ricerca e sull’offerta delle opzioni di test più convenienti per i nostri clienti”.



Kit portatili per l'estero

Progettati per essere trasportati, secondo quanto riporta TravelMole i kit possono essere portati con sé all’estero, in preparazione del viaggio di ritorno nel Regno Unito. Tramite una videochiamata prenotata in anticipo un consulente sanitario professionista guiderà da remoto il cliente accompagnandolo passo a passo nella procedura di prelievo del campione nasale e faringeo e di elaborazione del campione stesso.



Il risultato, spiega TravelMole, è disponibile dopo 20 minuti e, nel caso il test sia negativo, il passeggero può scaricare un certificato di idoneità al volo.

I risultati del test Qured o di test fatti cona ltri fornitori possono essere caricati in modo sicuro e protetto nell’app VeriFLY che anche British Airways ha incominciato a provare.