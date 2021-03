Qantas, dopo i voli ‘to nowhere’ arrivano i ‘mistery flights’

Qantas propone al mercato i ‘mistery flights’. Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno con i 'flights to nowhere', decide di fare il bis.

Un'idea per supportare il turismo locale, soprattutto a fronte delle restrizioni che si prevedono all'interno del Paese. I mystery flights verranno operati da Melbourne, Sydney e Brisbane a bordo di un Boeing 737-800 e il debutto è previsto dall'aeroporto di Brisbane sabato 27 marzo. Seguirà Sydney il 18 aprile e infine Melbourne il primo maggio.



Come riporta simpleflying.com, le destinazioni distano non più di due ore dalla città di partenza e Qantas rivelerà ai passeggeri soltanto alcuni piccoli indizi. Le vendite apriranno domani e il costo include volo + pacchetto per tutta la giornata.



Gaia Guarino