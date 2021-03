Toscana Aeroporti, dall’Ue 10 milioni di euro per i danni causati dal Covid

Dieci milioni di euro. Questa la somma approvata dalla Commissione europea a sostegno di Toscana Aeroporti per compensare i danni causati dalla pandemia Covid-19.

La misura, che assumerà la forma di una sovvenzione diretta, consentirà alle autorità italiane di compensare la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa per le perdite subite nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020, a seguito delle misure restrittive sui servizi aerei internazionali e nazionali di trasporto passeggeri attuate dall'Italia e da altri paesi per limitare la diffusione del virus.



La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'Art. 07, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le consente di approvare le misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare le imprese per i danni direttamente arrecati da eventi eccezionali, come la pandemia di coronavirus.