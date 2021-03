Alitalia, Roberto Cassarai nominato cfo di Ita

Roberto Cassarai è il chief financial officer di Ita. La nomina è arrivata oggi nel corso del consiglio di amministrazione della società che si è svolto a Roma per una sessione di aggiornamento sul processo di pianificazione.

Processo che, ha ribadito in una nota Ita Spa, è in completamento sulla base di tre fattori chiave: l’evoluzione del dialogo istituzionale, delle relative scadenze e delle implicazioni

sulla struttura con cui Ita sarà autorizzata ad operare; l’aggiornamento delle proiezioni del traffico aereo atteso per i prossimi trimestri; le modalità e i tempi con cui Alitalia in amministrazione straordinaria gestirà il processo di dismissione dei suoi asset.



Nel corso della riunione è stato inoltre illustrato un primo schema di pianificazione a cui il management sta lavorando per impostare l’avvio della fase operativa, una volta concluso il dialogo istituzionale, anche con le istituzioni eurounitarie, che ne determinerà tempi e modalità.