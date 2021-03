Royal Air Maroc ha sospeso i collegamenti dal Marocco verso l’Italia fino a nuovo ordine. La decisione è stata presa in seguito alle indicazioni delle autorità marocchine in materia di contenimento e prevenzione dei contagi da Covid-19.

Il vettore garantirà modifiche senza penale e senza differenza tariffaria dei biglietti.



Per quanto riguarda i rimborsi, la compagnia aerea conferma l’emissione di voucher nominativo valido 12 mesi, sia per i biglietti rimborsabili che per i biglietti inizialmente non rimborsabili.



Il credito è rimborsabile al termine della sua validità.