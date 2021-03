Vendita diretta del ramo aviation a Ita e tre bandi di gara per handling, manutenzione e programma fedeltà. Sarebbe questa la strategia tracciata nel corso dell’incontro che si è tenuto lo scorso fine settimana tra il presidente del consiglio Mario Draghi e i ministri Franco, Giovannini e Giorgetti.

Secondo quanto riferito da fonti istituzionali al Corriere.it nelle ore successive al confronto, che ha seguito il vertice di venerdì al Mise, lo schema che sarà presentato all’Ue questa settimana prevede: la vendita con trattativa diretta del ramo aviation di Alitalia a Italia Trasporto Aereo, per consentire a quest’ultima di iniziare le attività tra aprile e maggio, in tempo per la stagione estiva (Az fornirebbe i servizi di terra e manutenzione a prezzi di mercato); parallelamente, il commissario Leogrande preparerà tre bandi di vendita per handling, manutenzione e Loyalty.



Ita

Nel frattempo, procedono i lavori per il piano industriale della newco, al quale stanno lavorando l’ad Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio. Stando alle prime anticipazioni, i due manager avrebbero rivisto la versione di dicembre. Nella nuova la flotta dovrebbe comprendere 43 aerei e i dipendenti non dovrebbero superare quota 4.500.