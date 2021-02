Iag, nel 2020 perdite per 6 miliardi di sterline

Nel 2020 Iag ha perso 6 miliardi di sterline. L’emergenza Covid-19 ha portato le compagnie del gruppo a operare a un terzo della capacità, per far fronte alle limitazioni ai viaggi.

Il gruppo, si legge su Travel Mole, ha dichiarato di aver operato solo il 26,6% della capacità tra ottobre e dicembre.



I ricavi sono calati, perciò, del 70% rispetto al 2019, passando da 22 miliardi di sterline a 6,8 miliardi.



“I nostri risultati – ha spiegato il chief executive di Iag Luis Gallego - riflettono il grave impatto che Covid-19 ha avuto sulla nostra attività”. Nel 2019 il gruppo aveva registrato profitti per 1,5 miliardi di sterline.



“Abbiamo intrapreso azioni efficaci per preservare e aumentare la liquidità e ridurre i costi”, ha aggiunto Gallego.



Per la ripresa, il gruppo confida nei vaccini. “Le vaccinazioni stanno procedendo bene e le infezioni globali stanno andando nella giusta direzione. Chiediamo standard internazionali per i test e l’introduzione di passaporti sanitari digitali per riaprire i nostri cieli in sicurezza”.