Lufthansa: Alain Chisari nuovo vice president sales per Europa ed Emea

Nuovo vice president sales per Europa ed Emea per il Gruppo Lufthansa. Alain Chisari (nella foto) rileva la posizione lasciata libera da Stefan Kreuzpaintner, ora senior vice president global sales del colosso tedesco.

Chisari, di origini svizzere e italiane, sarà responsabile per tutti i Paesi del Vecchio Continente oltre che l’Africa e il Medioriente e guiderà le attività commerciali e di vendita per tutte le compagnie del gruppo. Prenderà inoltre parte alla Global Business Intelligence unit.



“Questa regione comprende una moltitudine di persone, culture e paesi, inclusi alcuni dei mercati più grandi e importanti per il Gruppo Lufthansa. Trovare il giusto approccio commerciale e i canali di comunicazione più adatti per quest'area di vendita è una sfida che non vedo l'ora di affrontare ", ha affermato Alain Chisari.