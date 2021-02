Russia e Cina sfidano Airbus e Boeing con il loro CR929

Si chiama Craic (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation) la joint venture russo-cinese pronta a lanciare la sfida ad Airbus e Boeing. Le due aziende dominano il mercato, ma la concorrenza adesso arriva da Est e si preannuncia determinata.

L'aeromobile eletto per ambire a scalfire questo consolidato primato è il jetliner CR929, un progetto il cui costo si stima tra i 7 e i 12 miliardi di dollari.

Come riporta simpleflying.com, Craic prevede di produrre il velivolo in tre varianti con una versione standard da 280 passeggeri distribuiti su 3 classi di servizio per arrivare poi fino a circa 400 pax nella variante più grande.



La sfida è ovviamente rivolta soprattutto ad aerei lungo raggio come i Boeing 787 Dreamliner e gli Airbus A330neo.



Gaia Guarino