British Airways lancia due tariffe flessibili solo per gli adv

Sono disponibili esclusivamente per gli agenti di viaggi i due nuovi tipi di tariffe flessibili lanciati da British Airways. Select e Select Pro, questo il loro nome, sono entrambe tariffe rimborsabili che consentono ai passeggeri di annullare un volo e richiedere un rimborso totale o parziale. Vanno ad aggiungersi alle attuali tariffe Basic, Standard/Plus e Fully Flexible.

Select e Select Pro sono già prenotabili da oggi, esclusivamente per i dettaglianti, sia tramite Gds che Ndc e, come spiega TravelMole, potranno essere prenotate anche tramite i partner di British Airways American Airlines, Iberia e Finnair.



Obiettivo flessibilità

"Abbiamo lanciato queste tariffe in risposta alla situazione difficile in cui ci troviamo - spiega Mark Muren, head of global sales di British Airways -. Riconosciamo che i nostri partner commerciali desiderano flessibilità quando prenotano con noi e speriamo che il lancio di oggi offra loro ancora più opzioni per raggiungere questo obiettivo, con la possibilità di rimborsare un biglietto se i piani dei loro clienti cambiano".



Nel Regno Unito le tariffe Select saranno disponibili su rotte a corto raggio e a lungo raggio, mentre Select Pro è riservata ai collegamenti long haul.