DAT Volidisicilia lancia il Lampedusa-Pantelleria

Continua a espandersi il network di DAT Volidisicilia. La compagnia aerea ha annunciato l’introduzione del nuovo collegamento Lampedusa-Pantelleria per la stagione estiva.

La rotta sarà servita a tutti i mercoledì, dal 30 giugno al 28 luglio e dall’8 settembre al 6 ottobre.



Le partenze da Lampedusa saranno programmate alle 15.30, mentre quelle da Pantelleria alle 16.40.



“Si tratta di una novità assoluta, che evidenzia la nostra volontà di ripartire in piena sicurezza e, al terzo anno di collegamenti in Continuità Territoriale sulle isole Minori della Sicilia, mettere a sistema l’accoglienza turistica delle due destinazioni, ognuna con le proprie uniche caratteristiche – spiega in una nota il direttore generale di DAT Volidisicilia, Luigi Vallero -. Il volo sarà operato con una frequenza settimanale pomeridiana ogni mercoledì ad esclusione del mese di agosto seguendo le richieste degli operatori locali e della filiera turistica”.