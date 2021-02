easyJet ha messo in vendita i voli per la primavera 2022. Sono oltre 4 milioni i posti da e per l’Italia complessivamente disponibili.

“Siamo davvero lieti di aver messo in vendita anche i voli per la primavera 2022 – ha spiegato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, in modo che le persone abbiano già la possibilità di prenotare un viaggio l’anno prossimo. Sappiamo che la domanda di viaggio è forte e che le persone non vedono l'ora di prenotare una vacanza quando sarà possibile viaggiare di nuovo. Ne è una dimostrazione anche il fatto che, in seguito alle dichiarazioni del Governo britannico sulla riapertura dei viaggi internazionali, easyJet abbia registrato nel Regno Unito un aumento delle prenotazioni del 337% per il periodo estivo. Auspichiamo che anche il nostro Governo possa presto fornire indicazioni che consentano a tutto il settore di programmare una ripresa in sicurezza.”



I passeggeri potranno beneficiare della massima flessibilità e prenotare con la certezza che se i loro piani di viaggio dovessero cambiare, anche la loro prenotazione potrà essere modificata. Grazie alla policy Flex, easyJet garantisce ai propri clienti di poter cambiare gratuitamente la propria prenotazione entro 14 giorni prima della partenza al netto di eventuali differenze tariffarie.