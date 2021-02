Settimane decisive per Air Italy, dopo la manifestazione d’interesse arrivata dall’Inghilterra nei giorni scorsi.



Nel nuovo episodio di Gente di Viaggi il direttore di TTG Italia Remo Vangelista fa il punto della situazione sulla compagnia aerea che sembrava destinata a non dover più volare. Per lo storico vettore, però, è arrivato di recente un insperato spiraglio di speranza per poter tornare a solcare i cieli.