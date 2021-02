Air France: biglietti flessibili e rimborsabili fino alla fine dell'anno

Anche Air France estende la garanzia su flessibilità e rimborso dei biglietti, portandola dal 30 settembre alla fine di dicembre 2021.

“Qualunque sia la ragione – informa la compagnia in una nota -, i clienti possono modificare la loro prenotazione, ottenere un buono di credito rimborsabile se non desiderano più viaggiare o ricevere un rimborso se il loro volo è stato cancellato”.



Novità anche per quanto riguarda il programma frequent flyer del gruppo Air France-Klm. Due delle misure chiave sono state rinnovate per i soci Flying Blue il cui periodo di qualificazione termina tra marzo e dicembre 2021: i clienti potranno mantenere lo stesso stato e avranno un surplus di Experience Points (XP) alla fine del periodo di qualificazione garantito.