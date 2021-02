Klm pronta al lancio di una divisione dedicata ai pacchetti ‘volo più hotel’

Klm sta cercando di lanciare una nuova divisione dedicata ai pacchetti vacanza, ‘Klm Holidays’. Secondo un articolo di Reuters riportato da Simple Flying, Klm avrebbe acquistato una quota significativa di Airtrade, azienda olandese specializzata nel consolidamento di biglietti aerei e in pacchetti turistici.

La strategia

L'acquisizione consentirà a Klm di espandere rapidamente l'offerta di pacchetti di viaggio senza appesantire la sua organizzazione. La nuova divisione Klm Holidays offrirà pacchetti ‘volo più hotel’.



In una dichiarazione, il direttore di Klm per i Paesi Bassi, Harm Kreulen, ha spiegato: "Vogliamo essere tra i primi tour operator in questa tipologia di pacchetto". Klm possiede già Transavia Airlines e la sua divisione vacanze, che detiene una quota significativa del traffico turistico olandese.



Investire in una società che offre pacchetti vacanza durante la pandemia potrebbe sembrare anacronistico. Tuttavia, la mossa indica la speranza del vettore di tornare a volumi di traffico pre-Covid grazie alla progressiva diffusione del vaccino.