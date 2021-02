Luxury Flight, i passeggeri diventano piloti all’aeroporto Haneda di Tokyo

Si chiama Luxury Flight ed è un simulatore di volo che renderà speciale l'offerta dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Prima del decollo infatti, i passeggeri in partenza dal Terminal 1 potranno cimentarsi in una vera e propria esperienza da pilota.

Si tratta di un modo per avvicinare grandi e piccini al mondo dell'aviazione. Ma l'azienda ha pensato anche ai viaggiatori appassionati ed esperti, prevedendo delle sessioni più specifiche e impegnative.



Il Royal Park Hotel Tokyo Haneda, collegato al Terminal 3, ha firmato la partnership con Luxury Flight per aggiungere valore al soggiorno in struttura.



Gli aerei a disposizione per la simulazione saranno tanto quelli di linea (Airbus A320) quanto quelli da combattimento. Nel primo caso si tenterà addirittura un adrenalinico atterraggio a Honolulu.



Gaia Guarino