La crisi di Norwegian sembra destinata a durare. Dopo il “no” al rifinanziamento pubblico giunto dal governo la compagnia è attualmente in amministrazione straordinaria.

Come riportato da Repubblica, il commissario straordinario Kieran Wallace dovrà ora capire se ci sono i presupposti per continuare oppure bisognerà dichiarare il fallimento.

Fino ad ora la compagnia sta tentando di ristrutturare il debito e tra i creditori, secondo un annuncio del vettore, ci sarebbero anche i clienti che avevano acquistato un biglietto aereo. Per questo motivo il commissario Wallace ha chiesto ai clienti che ritengono di “dover ricevere un rimborso per un volo cancellato”, di inviare un’email a norwegian-examinership@kpmg.ie specificando tutti i dettagli alla base della richiesta entro il 24 febbraio.



Il commissario straordinario, esaminate le richieste, potrebbe contattare i clienti per includerli “in un’adunanza di creditori che dovrà essere convocata per esaminare il piano di ristrutturazione”. Nel frattempo la compagnia ha fatto sapere che sta continuando a volare. E che sulle rotte rimaste non ci sono problemi per “prenotazioni attuali e future”.



I rimborsi

Secondo le procedure norvegesi tuttavia, Norwegian non potrebbe rimborsare biglietti acquistati prima del 18 novembre 2020 ma la compagnia aerea ha dichiarato ai rappresentanti dell’European consumer center di aver già rimborsato il 95% di queste richieste. Ma, come segnalato da Centro europeo consumatori Italia, in questo 95% potrebbero rientrare anche voucher o punti per i programmi fedeltà, che in caso di fallimento sarebbero inutilizzabili.