Austrian Airlines all’attacco: 150 voli nella summer

C’è anche l’Italia nella summer di Austrian Airlines. Il vettore ha anticipato l’intenzione di aumentare i voli estivi fino a un massimo di 150 la settimana per oltre 20 destinazioni, tra cui Firenze e Catania.

Tra le rotte che torneranno in estate ci saranno, come spiega Simple Flying, i collegamenti per Barcellona, Dubrovnik, Goteborg, Cracovia, Larnaca, Mykonos, Rodi, Odessa e Oslo. I voli per Cipro (Larnaca) arriveranno fino a 16 la settimana, quelli per la Grecia (Heraklion) fino a dieci.



Le speranze estive

"Ci aspettiamo un aumento della domanda in estate - spiega il chief comercial officer del vettore, Michael Trestl - e stiamo quindi incrementando la nostra offerta di destinazioni di vacanza fino al 20% a partire da luglio".



Destinati ad aumentare anche i voli per il Sud Italia, con più collegamenti per Catania, e quelli per Ibiza, Palma di Maiorca e le Canarie. Tra le novità i voli per Hannover, che tornano anche in estate per la prima volta dal 2009. Inizialmente il vettore effettuerà due collegamenti la settimana, poi entro luglio passerà a due voli giornalieri.



Nei piani della compagnia aerea c’è anche il ripristino delle rotte intercontinentali, con destinazioni quali Bangkok, Chicago e Tokyo.