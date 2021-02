Kenya Airways, ripartono a giugno i voli da Roma Fiumicino

Riprenderanno il 7 giugno 2021 i voli internazionali per Nairobi da Roma Fiumicino di Kenya Airways. L’annuncio arriva direttamente dal vettore attraverso una nota.

La rotta sarà servita con due frequenze settimanali (il lunedì e il giovedì), operate con Boeing 787-8 Dreamliner, che disporranno di 30 posti Business Class e 207 posti in Economy class.



“Siamo lieti di riprendere i voli settimanali per Roma - ha dichiarato Julius Thairu, chief customer & commercial officer - continueremo a mantenere una programmazione in espansione per varie destinazioni attraverso la nostra rete rispettando le restrizioni attuali. Il nostro accordo di code share con Alitalia offre ai nostri clienti ottimi collegamenti da Roma per resto d'Italia, Europa, e

Usa e da Nairobi al resto dell’Africa e le osole dell'Oceano Indiano. Continuiamo a mantenere il più alto livello di sicurezza prima dell'imbarco e a bordo dei nostri aeromobili".