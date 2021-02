Air France manda in pensione i B777-200

Fine corsa per i B777-200ER della flotta Air France. La compagnia aerea francese ha annunciato l’inizio del graduale pensionamento degli aeromobili di casa Boeing. Il primo velivolo ha lasciato Parigi venerdì scorso per intraprendere il suo ultimo volo per Tarbes.

Entro il prossimo mese di marzo, riporta simpleflying.com, gli aeromobili non faranno più parte del parco macchine del vettore.



Al loro posto la compagnia aerea introdurrà dei nuovi Airbus 350.



Nei mesi scorsi Air France ha salutato anche i suoi A380 e i suoi ultimi quattro A340.