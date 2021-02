Ego Airways pronta al decollo: 14 nuove rotte

Si avvicina la data del debutto di Ego Airways, che decollerà per la prima volta il prossimo 28 marzo da Catania alle 13, diretto all’aeroporto di Parma. Nei giorni successivi partiranno anche i voli per Bari e Lamezia Terme.

I nuovi collegamenti settimanali saranno 14, precisa una nota della compagnia aerea, per un totale di 85mila posti passeggeri. Al momento sono prenotabili 4 voli la settimana per Bari e 3 per Lamezia Terme.



I voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti.



“Questo è un investimento importante in un momento cruciale dove è decisivo stringere alleanze forti e durature per il futuro – evidenzia Marco Busca, azionista di maggioranza del vettore -. I collegamenti sono un asset fondamentale per lo sviluppo socio-economico delle industrie emiliane e di Parma, in particolare, che hanno dimostrato, anche in passato, di saper modificare il proprio modello al fine di una sostenibilità economica duratura anche in condizioni particolarmente sfidanti”