Ryanair scommette sul prossimo inverno con oltre 700 rotte

Un totale di oltre 700 rotte. È quanto mette sul piatto Ryanair per la stagione invernale 2021/2022. Il vettore ha alzato il velo sulla prossima winter, annunciando voli verso Cipro, Gran Canaria, Lisbona, Parigi e Venezia, per short break e scoprire il mare in inverno, nonché verso le destinazioni dello sci, come Milano, Torino e Salisburgo.

Un’offerta variegata - in vendita dal 14 febbraio -, che avrà come obiettivo quello di soddisfare diverse esigenze di viaggio, dopo il lungo periodo di stop imposto dalla pandemia Covid-19.



La strategia

“Anche se crediamo che il favorevole lancio del vaccino vedrà gli europei godersi le loro mete preferite quest’estate, Ryanair desidera offrire ai clienti un’ulteriore scelta e aspettativa, sia che si tratti di un’occasione per raggiungere amici e familiari a luglio, o di una vacanza invernale nelle soleggiate isole greche a novembre – spiega il direttore del marketing di Ryanair, Dara Brady, in una nota -. Con tantissimi posti disponibili su oltre 700 rotte e ulteriori destinazioni che verranno rivelate nelle prossime settimane, i clienti possono prenotare ora una vacanza invernale fino alla fine di marzo 2022, sempre con le tariffe più convenienti.



Parte dell’offerta anche voli per Barcellona, Malta e Marrakech.