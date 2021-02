Dat Volidisicilia aggiunge il collegamento Brindisi - Catania

Dal 20 giugno Dat Volidisicilia avvierà un nuovo collegamento Brindisi - Catania. L’operativo prevede una frequenza settimanale ogni domenica e sarà effettuato sino al 12 settembre.

“Il collegamento con Catania - dichiara Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia - costituisce una novità per l’aeroporto di Brindisi. Il Piano strategico di Aeroporti di Puglia, anche alla luce delle rimodulazioni rese necessarie dalla pandemia, attribuisce particolare importanza all’attivazione di connessioni domestiche verso il Sud e tra il Sud che mettano in relazione diretta aree che esprimono flussi di mobilità trasversali e di grande interesse. Non si può non sottolineare, peraltro, il valore commerciale rappresentato dall’arrivo di un nuovo vettore, un chiaro indicatore della grande dinamicità del mercato pugliese. Aeroporti di Puglia si mostra attenta a cogliere opportunità di sviluppo inedite sia nel turismo che negli scambi commerciali, collegando direttamente territori con brand fortissimi come la Puglia e la Sicilia”.



Luigi Vallero, direttore generale di Dat Volidisicilia, ha aggiunto: “La volontà è di crescere nei prossimi anni rafforzando la nostra presenza in Sicilia ecco perché per l’estate 2021 lanceremo con una frequenza settimanale il collegamento Catania - Brindisi. La scelta di operare ogni domenica raccoglie le richieste e soddisfa le esigenze del mercato e della filiera turistica, dai tour operator agli agenti di viaggi, dagli operatori locali alle attività ricettive presenti in entrambe le regioni coinvolte. Siamo sicuri che questo nuovo collegamento agevolerà in modo importante gli spostamenti tra la Sicilia orientale e il Salento, fino ad oggi lunghi e onerosi”.