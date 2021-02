È di questi giorni il venticinquesimo anniversario della traversata transatlantica più veloce mai effettuata in aereo. Il record appartiene, neanche a dirlo, al Concorde: il 7 febbraio 1996 il volo superveloce firmato British Airways ha coperto al distanza da New York a Londra in sole 2 ore, 52 minuti e 59 secondi e resta ancora oggi il volo più veloce mai effettuato sulla tratta.

Non si è trattato, ovviamente, solo di un caso o di fortuna.



Secondo quanto racconta il Guinnes dei primati, infatti, l’intero volo è stato pianificato proprio nel tentativo di battere il record mondiale di velocità sulla tratta.



Il capitano Leslie Scott, il primo ufficiale Tim Orchard e l'ufficiale di ingegneria Rick Eades hanno pianificato il momento ideale per battere il record. Febbraio è stato scelto come mese giusto per tentare poiché offriva una temperatura dell'aria e una velocità del vento ottimali.



Racconta il Guiness che solo una manciata di persone sapevano del tentativo di battere il record, ed erano all’oscuro sia l’equipaggio di bordo che i passeggeri.



Una qualunque rischio per la sicurezza, infatti, avrebbe messo termine al tentativo immediatamente, e i piloti volevano completare l’impresa prima di annunciare al mondo il loro successo.



Decollato da New York, il volo ha percorso la tratta fino a Londra senza incidenti o problemi, e il record è stato annunciato nel momento in cui l’aereo è atterrato nella capitale britannica.