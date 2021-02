Ana: debuttano in Giappone gli autobus ecologici a guida autonoma

Proseguono le sperimentazioni di Ana, che si prepara a diventare la prima compagnia aerea giapponese a utilizzare gli autobus ecologici a guida autonoma. I mezzi saranno in forze all’aeroporto di Tokyo Haneda.

I test si stanno svolgendo in questi giorni e dovrebbero concludersi il 12 di questo mese.



"In Ana, siamo costantemente alla ricerca di modalità di utilizzo delle più recenti tecnologie per migliorare le operazioni e l'efficienza - commenta Masaki Yokai, senior vice president di All Nippon Airways -. Oltre a segnare un significativo passo avanti per gli aeroporti, gli autobus autonomi completamente elettrici comporteranno meno emissioni e una minore impronta di carbonio negli aeroporti. Siamo ottimisti sul fatto che i test ci daranno le informazioni necessarie per continuare a migliorare queste tecnologie".