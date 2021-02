Iberia ristruttura il suo ufficio vendite in Spagna

Dopo la riorganizzazione del top management avvenuta in settembre, Iberia sta ora compiendo un nuovo passo in direzione della razionalizzazione e del contenimento dei costi.



Come rispostato da Preferente, la compagnia aerea guidata da Javier Sánchez Prieto ha ristrutturato il reparto vendite in Spagna, che ora includerà Portogallo e Nord Africa come aree di nuova responsabilità, mantenendolo sotto la guida del direttore vendite Guillermo González.

Allo stesso tempo, gli uffici territoriali in Spagna sono stati raggruppati in una sola unità, guidata da Juan Carlos Molina.

La ristrutturaizone interna porta all’uscita di scena di dirigenti di rilievo, come Ricardo Palazuelos, agency manager.