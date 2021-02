Lufthansa, nuove norme per le mascherine: addio alla stoffa

Lufthansa cambia le regole per le mascherine. Le nuove norme sono scattate lo scorso primo febbraio e prevedono, in generale, solo 4 standard di mascherine accettate sui voli: FFP2, KN95, N95 e maschere chirurgiche. La mascherina di stoffa, dunque, non è sufficiente, così come le visiere. Stop anche alle mascherine con valvole.

Le nuove regole, sottolinea la compagnia in una comunicazione, recepiscono le direttive rilasciate recentemente dal Governo tedesco.



Le mascherine sono obbligatorie al momento dell’imbarco, per tutto il tempo di permanenza a bordo e durante le operazioni di uscita dall’aeromobile.