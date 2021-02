Fusione Iberia-Air Europa: i tempi si allungano

È previsto per l’ultimo trimestre del 2021 il completamento della più grande operazione nella storia dell’aviazione spagnola: la fusione tra Iberia e Air Europa. Dopo l’accordo che prevede il pagamento ad Air Europa, da parte di Iberia, di 500 milioni di euro nel settembre 2027, Iberia ha solo due ostacoli davanti a sé per completare l’operazione di fusione.

La rinegoziazione con Sepi

Il primo è la rinegoziazione con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) di alcune condizioni associate al sostegno finanziario fornito ad Air Europa durante il 2020. Allora, infatti, Air Europa aveva ricevuto dallo Stato una quota di 475 milioni di euro da restituire in sei anni e in cambio aveva dovuto accettare l'ingresso nel proprio consiglio di amministrazione di due membri eletti dal Governo su cinque in totale.



Il secondo ostacolo da superare, aggiunge Preferente, è il via libera all’operazione da parte delle autorità garanti della concorrenza dell’Unione europea. La compagnia aerea di Iag dovrà attendere almeno sette mesi per conoscere la risoluzione di Bruxelles; il ceo di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, rivela che la decisione Ue sarà presa "non prima di agosto o settembre di quest'anno"; di conseguenza prende forza l'ipotesi che la fusione venga completata nell'ultimo trimestre del 2021.