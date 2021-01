Dalle sedie agli spazzaneve: l'aeroporto Tegel mette all'asta i propri 'cimeli'

È ormai diventata una consuetudine, prima ancora che una moda, dettata anche dalla necessità di fare cassa in periodi di magra come questi. Adesso all’elenco di società che mettono in vendita all’asta oggetti ormai non più in usa si aggiunge anche l’aeroporto di Berlino Tegel, ormai chiuso definitivamente.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, la vendita all’incanto online si aprirà oggi sul portale di Dechow e resterà attiva per due settimane. Sono previste tre sezioni: video e sedie; spazzaneve; oggetti di varia natura.



Come basi d’asta ce n’è un po’ per tutti i gusti: si va dai venti euro per un set di tre sedili agli 11.200 per chi vuole portarsi a casa uno spazzaneve.