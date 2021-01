Treni e aerei, oggi 24 ore di sciopero: orari e fasce protette

Una giornata di sciopero per i trasporti in Italia. Le parti sociali hanno indetto per oggi 24 ore di agitazioni che riguarderanno sua i settori pubblici e privati.

Tra i dipendenti che incroceranno le braccia, come riporta ilsussidiario.net anche i lavoratori di Trenitalia. L’azienda ha però fato saper che non sono previste modifiche per i treni a lunga percorrenza. Per quanto riguarda i regionali, sono garantiti i servizi tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21. Per alcune tratte regionali, inoltre, si precede di confermare l’intera offerta ordinaria.



Durerà solo 4 ore (dalle 13 alle 17), invece, lo sciopero dei dipendenti Enav, con conseguenze sul traffico aereo.